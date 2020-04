Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hüttenfeld: In Schlangenlinien auf der Landesstraße 3111 unterwegs

Polizei stoppt Brummifahrer

Lampertheim (ots)

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim stoppten am Montagabend (6.4.) einen betrunkenen Brummifahrer. Der durchgeführte Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,45 Promille an.

In Schlangenlinien lenkte der Lastwagenfahrer seinen Sattelzug auf der Landesstraße 3111 in Richtung Hüttenfeld, als das Gespann gegen 21.20 Uhr von der Polizei in Höhe der Alfred-Delp-Straße gestoppt wurde. Die Fahrt musste der 63-jährige Fahrer aus Worms umgehend beenden und die Beamten zur Polizeistation begleiten. Neben dem, dass der Führerschein einbehalten wurde, ist für das eingeleitete Strafverfahren eine Blutentnahme durchgeführt worden.

