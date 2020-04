Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden- Walldorf: Schneller Ermittlungserfolg nach Einbruch in Hotel

Polizei durchsucht nach Hinweis und stellt Diebesgut sicher

Mörfelden-Walldorf (ots)

Geld aus der Kasse, einen Fernseher sowie ein Tablet hatten ungebetene Gäste in der Nacht zum Montag (5.-6.4.) aus einem Hotel in der Langstraße mitgehen lassen und waren zunächst unerkannt geflüchtet. Doch im Rahmen der Ermittlungen, die tatkräftig von den Bestohlenen unterstützt wurden, konnten die Beschuldigten, drei 36, 38 und 55 Jahre alten Männer und ihre 30- jährige Komplizin, rasch lokalisiert und das Diebesgut noch am späten Montagabend (6.4.) in den jeweiligen Wohnungen der Beschuldigten sichergestellt werden. Für die Durchsuchungen im Bereich Mörfelden-Walldorf lagen Beschlüsse vor, die im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft in Darmstadt beantragt und vom Amtsgericht angeordnet wurden. Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wird sich das Quartett nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell