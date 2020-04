Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt

Schneppenhausen: Gasgrill und Gartenmöbel gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Auf einen Gasgrill und zwei Holzstühle im Wert von mehreren Hundert Euro hatten es noch unbekannte Diebe, in der Nacht zum Montag (5.-6.4.), in einem Garten, in der Grabenstraße abgesehen. Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport der Beute beobachtet werden? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

