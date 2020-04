Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach: Mit Farbe beschmiert, Reifen zerstochen, Motorhaube zerkratzt und Rücklichter demoliert

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag (5.-6.4.) sein Unwesen in der Bahnhofstraße getrieben und einen schwarzen Nissan Qashqai erheblich beschädigt. Weil das Fahrzeug mit Farbe beschmiert, ein Hinterrad zerstochen, die Motorhaube zerkratzt und die Rückleuchten beschädigt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2000 Euro belaufen. Unter der Rufnummer 06157/95090 nimmt die Polizei in Pfungstadt alles Sachdienliche entgegen.

