Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Anhänger gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Auf einen Autoanhänger, abgestellt in der Rheinstraße und mit einem Schloss gesichert, hatten es Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Am Montagabend (6.4.) ist der Diebstahl entdeckt und die Polizei verständigt worden. Die Tatzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Samstagnachmittag (4.4.), 14 Uhr, zurückreichen. Der Anhänger vom Hersteller Blyss hatte die Farbe Silber und einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder den Täten entgegen.

