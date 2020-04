Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach A3/ Gräfenhausen A5: Kontrolle endet für 35-Jährigen in Justizvollzugsanstalt

Rund 200 Gramm Haschisch sichergestellt

Kelsterbach/ Gräfenhausen (ots)

Für einen 35-jährigen Mann endete am vergangenem Freitag (03.04.) eine Kontrolle auf der Bundesautobahn 3 in einer Justizvollzugsanstalt. Zivilfahnder stoppten das Fahrzeug gegen 19.45 Uhr in Höhe Kelsterbach. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige wegen Erschleichung von Leistungen, schweren Diebstahls sowie Einbruchsdiebstahls insgesamt drei offene Haftbefehle hatte. Die Polizisten in zivil nahmen den 35-Jährigen zur Verbüßung seiner etwa fünfjährigen Freiheitsstrafe fest.

Etwa fünf Stunden zuvor kontrollierten Zivilfahnder auf der Bundesautobahn 5, in Höhe Gräfenhausen, ein Fahrzeug mit zwei Männern. Dabei stellten die Polizisten bei dem 42-jährigen Beifahrer rund 200 Gramm Haschisch sicher. Ein bei dem 32-jährigen Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest verlief negativ. Beide Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 42-Jährige wird sich zukünftig wegen des illegalen Drogenbesitzes strafrechtlich verantworten müssen.

