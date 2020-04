Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Einbruch in Getränkemarkt

Schaafheim (ots)

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Wenigumstädter Straße hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. In der Nacht zum Freitag (2.-3.4.) hatten sich die Kriminellen gewaltsam über die Schiebetür im Eingang, Zugang zum Verkaufsraum verschafft und Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Der Schaden an der Tür wird derzeit auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

