Ein Mehrfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße rückte in der Nacht zum Samstag (04.04.) in das Visier von Kriminellen.

Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafften, durchwühlten sie mehrere Räume. Hierbei erbeuteten sie nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Münzsammlungen sowie eine Brieftasche mit Geld. Danach konnten sie unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

