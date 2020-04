Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mountainbiker tödlich verunglückt

Breuberg-Hainstadt (ots)

Ein 54 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagnachmittag (05.04.20) in der Gemarkung Breuberg tödlich verunglückt. Der Großwallstädter war mit seinem E-Mountainbike auf dem Feldweg / Trail Mömlingen 1 in Richtung Buchberg unterwegs. An einer Steigung kam er gegen 15.15 Uhr zu Fall und wurde durch einen Spaziergänger gefunden. Eine sofortige Reanimation, bei der auch zwei weitere dazu kommende Mountainbiker unterstützen, verlief ohne Erfolg. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Hinweise auf einen Sturz oder technischen Defekt am Rad haben sich nicht ergeben. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einer gesundheitlichen Ursache aus.

