Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall auf der B45

Autofahrerin schwer verletzt

Höchst- Mümling-Grumbach (ots)

Am Freitag (03.04) gegen 12:35 Uhr befuhr eine 54jährige Autofahrerin aus Bad König die B45 von Etzen-Gesäß kommend in Richtung Höchst. Sie verlor nach bisherigem Ermittlungsstand kurz nach dem Ortseingang Mümling-Grumbach aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie pralle mit ihrem Auto in den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzuges. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bei ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Anhänger des Sattelzuges war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beträgt mindestens 22.000 Euro. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt von Mümling-Grumbach ca. zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Neben dem Notarzt und einem Rettungswagen waren die Feuerwehren Höchst und Mümling-Grumbach eingesetzt. Zeugenhinweise an die PSt. Höchst unter 06163-9410.

