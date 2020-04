Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Brand in einer Gärtnerei

Lampertheim-Hofheim (ots)

Am Freitag (03.04.) kam es gegen 21.45 Uhr in den Räumlichkeiten einer Gärtnerei in der Backhausstraße zu einem Schwelbrand in der Deckenverkleidung. Ein Mitarbeiter des Betriebs bemerkte die Rauchentwicklung und informierte die Rettungsleitstelle. Er selbst konnte sich unverletzt in Freie begeben. Weitere Personen waren nicht betroffen. Den alarmierten Feuerwehren aus Lampertheim, Hofheim und Bürstadt gelang es schnell den Brand zu löschen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Berichterstatter: PHK Rau, Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Matthias Brosch, EPHK und PvD

