Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Fremder Mann im Garten entdeckt

Weiterstadt (ots)

Ein etwa 30 Jahre alter Mann mit Jogginghose und dunkelblauem Kapuzenpullover wurde am Donnerstagabend (2.4.) von einer Passantin im Garten eines Einfamilienhauses in der Frankfurter Straße entdeckt. Der Mann war um kurz vor 22 Uhr dabei, durch einen Rollladenschlitz ins Hausinnere zu schauen. Nachdem er erwischt wurde, sprang er über einen Zaun und rannte in Richtung Feld davon.

Die Polizei wertet den Vorfall als versuchten Wohnungseinbruch und hat die Ermittlungen zu dem etwa zwei Meter großen Tatverdächtigen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, meldet sich bitte unter der 06151 / 969-3810 beim 3. Polizeirevier.

