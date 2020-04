Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Rosengarten: Jugendlicher mit Amphetamin und Stichwaffen kontrolliert

Lampertheim (ots)

Wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wird sich ein 16-Jähriger verantworten müssen.

Bei der nächtlichen Polizeikontrolle auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Laubwiese" stellten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim gegen 23.25 Uhr etwa 90 Gramm Amphetamin, eine Feinwaage sowie verschiedene Messertypen bei dem Jugendlichen sicher.

Bei seinen 20 und 21 Jahre alten Bekannten wurden die Beamten ebenfalls fündig. So wurden zwei Dosen mit Metallgeschossen, eine Kartusche für Gaswaffen, ein Einhandmesser und zwei Tütchen mit einer geringen Menge an weißem Pulver in behördlicher Verwahrung genommen.

Für die Anzeigenaufnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die drei jungen Männer mit auf die Polizeistation genommen, die sie später wieder verlassen konnten.

