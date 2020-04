Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch, 01.04.20, gegen 17:15 Uhr kam es in Heppenheim-Kirschhausen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW fuhr aus einem Grundstück in der Igelhöhstraße auf die Fahrbahn. Ein Transporter befuhr die Igelhöhstraße in Richtung B 460. Zwischen diesem Transporter und dem PKW kam es zu einem Zusammenstoß. Bei diesem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 EUR. Der Fahrer des Transporters setzte unmittelbar nach dem Unfall seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Heppenheim bittet Zeugen, die Hinweise auf den Transporter geben können, sich unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden.

