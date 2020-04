Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Rund 950 Liter Diesel abgezapft

Wer kann Hinweise geben?

Biebesheim (ots)

Rund 950 Liter Diesel zapften Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (01.04.), gegen 00.15 Uhr, an Fahrzeugen von zwei Firmen "An der Hohen Straße" ab.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren die Kriminellen mit mehreren Fahrzeugen auf das Gelände einer Firma und kletterten von dort aus auf das Nachbargelände. Hier hatten sie es auf den Kraftstoff eines Unimogs und Baggers abgesehen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangten sie ein weiteres Mal mit Überklettern des Zaunes auf ein anderes Firmengelände. Auch hier zapften die ungebetenen Gäste Diesel aus mindestens vier Fahrzeugen ab.

Danach konnten die Kriminellen mit ihren Transportmitteln unerkannt flüchten. Die genauen Umstände der Tat und wie viele daran beteiligt waren, muss nun im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gernsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den Fahrzeugen oder Personen machen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06258/93430 zu erreichen.

