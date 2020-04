Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Wohnwagen aufgebrochen und entwendet

Pfungstadt (ots)

Ein Wohnwagen, Modell Fendt Caravan, abgestellt in der Ostendstraße, ist in der Zeit zwischen Sonntag (1.3.) bis Mittwoch (1.4.) von noch unbekannten Dieben gestohlen worden. Zum Zeitpunk der Tat waren an dem Gefährt die Kennzeichen DI-JC 2707 angebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt, unter der Rufnummer 06157/95090, Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

