Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Mehrere Autos in einer Nacht aufgebrochen

Wer hat etwas bemerkt ?

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (1.-2.4.) haben Unbekannte mindestens fünf geparkte Fahrzeuge im Ortsteil Hahn aufgebrochen. Zeugen hatten gegen 2 Uhr die Polizei alarmiert, als sie einen Mann beobachten konnten, der sich verdächtig an einem grauen Ford, abgestellt "Im Wirthumsgarten", zu schaffen machte. Die noch unbekannte Person flüchtete sofort und konnte nur grob beschrieben werden. Demnach soll der Täter mit einer weißen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein und einen Rucksack getragen haben. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg, jedoch stellten die Beamten im Rahmen der Absuche zwei weitere Autos in dieser Straße und drei beschädigte Autos in der Straße "Im Suden" fest, die offenbar ebenfalls gewaltsam geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden waren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erbeuteten die Kriminellen mindestens eine Geldbörse sowie einen Rucksack. Eine abschließende Auflistung der entwendeten Gegenstände liegt derzeit jedoch noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

