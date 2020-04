Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Wieder brennen Strohballen

Polizei ermittelt

Groß-Gerau (ots)

Nachdem bereits am Samstag, den 28.03.2020 im Bereich Lampertheim ca. 260 Strohballen brannten (wir berichteten), brannte es nun am Mittwoch den 01. April 2020 in der Gemarkung Groß-Gerau, nahe der Fa. Procter und Gamble. Verkehrsteilnehmer, auch jene welche auf der A67 unterwegs waren, bemerkten gegen 22:05 Uhr ein Feuer und unterrichteten die Polizei. Durch die Feuerwehr Groß-Gerau wurden die etwa 150 brennenden Großballen gelöscht. Derzeit wird von einem Schaden in Höhe von 15.000.- EUR ausgegangen, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise zur Entstehung des Brandes bzw. zu Personen, welche sich zur fraglichen Zeit dort aufgehalten haben, nimmt die die Kriminalpolizei in Rüsselsheim, K10 unter der Rufnummer: 06142 6960 entgegen

