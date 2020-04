Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Büro

Täter erbeuten Geld

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (31.3.-1.4.) hatten es Diebe auf die Büroräume in einem Haus in der Mainzer Straße, nahe Ecke Kirschenallee, abgesehen. Die Diebe gelangten unbemerkt in das Anwesen und brachen dort die Tür zu Büroräumen im dritten Stock auf. Auf der Suche nach Beute wurden sie fündig und erbeuteten Bargeld. Inklusive der beschädigten Tür,dürfte sich der Gesamtschaden auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Kripo in Darmstadt ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690, nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen entgegen.

