Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mit 2,23 Promille am Steuer

Bensheim (ots)

Einen 52 Jahre alten Mann stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagabend (31.03.) in der Schwanheimer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest zeigte 2,23 Promille an. An dieser Stelle endete die Fahrt für den 52-Jährigen.

Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

