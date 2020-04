Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Brand in der Bergsträßer Winzergenossenschaft

Technischer Defekt löste Feuer aus

Heppenheim (ots)

Der Brand in der Bergsträßer Winzergenossenschaft am Montag (30.3., wir haben berichtet), ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Brandermittler des Kommissariats 10 haben gemeinsam mit einem Gutachter am Dienstagnachmittag (31.3.) die Brandstelle untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt der Elektroinstallation, die in der Decke im Dachgeschoss verbaut ist, einen Schwelbrand ausgelöst hat. Im weiteren Verlauf konnten sich Flammen über das Dach weiterverbreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell