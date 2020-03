Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag, den 31.03.2020, im Zeitraum von 13:25 Uhr - 14:10 Uhr ereignete sich in der Lehrstraße in Heppenheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen auf der Straße geparkten blauen Volvo V 40 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 700,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell