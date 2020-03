Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Gelber Opel Adam am Kreisel angefahren

Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben?

Höchst (ots)

Nachdem am Montagmittag (30.3.) ein gelber Opel Adam auf dem Gelände eines Autohändlers in der Erbacher Straße angefahren wurde, hat die Polizei Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der noch unbekannte Unfallverursacher stieß gegen 13.10 Uhr gegen das abgestellte Auto und fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Lack- und Blechschäden an der Beifahrerseite des Opel Adam werden auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft, dass Zeugen den Vorfall am Kreisel beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können. Telefonisch nehmen die Beamten alle Meldungen unter der Rufnummer 06163 / 9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell