Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Beim Gassi gehen beleidigt und geschlagen

Polizei sucht zwei Männer im Mercedes

Viernheim (ots)

Nachdem ein 55-jähriger Hundehalter am Montagmittag (30.3.) in der Feldgemarkung, Bereich Wormser Straße, von zwei Insassen eines Mercedes beleidigt, geschubst und geschlagen wurde, ermittelt die Polizei wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Nach ersten Angaben des leicht verletzten Mannes soll der Wagen gegen 14.40 Uhr unberechtigt den Fußgängerweg, in Höhe des Verkehrskreisels, befahren haben. Nach einem Wortwechsel seien die zwei Männer ausgestiegen und waren in der Folge handgreiflich. Die oberflächlichen Verletzungen im Gesicht des 55-Jährigen konnten ambulant in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden.

Der Fahrer des Wagens war zwischen 25 und 35 Jahre alt, während sein Beifahrer auf 25 Jahre geschätzt wurde. Beide Männer sind schlank, haben schwarze Haare und ein südländisches Aussehen.

Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben hierzu und zu den gesuchten Personen machen kann, wendet sich bitte an die Ermittler in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

