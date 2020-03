Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Brandschäden an Holzpavillon entdeckt

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Dieburg (ots)

Einen gefährlichen, mutmaßlich dummen Jungenstreich, haben sich bislang noch Unbekannte offenbar in den zurückliegenden Tagen einfallen lassen, der zu der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens geführt hat. Zeugen hatten am Sonntag (29.3.) die Polizei verständigt, nachdem sie Rückstände eines Brandes sowie Rußspuren an einem Holzpavillon im Schlossgarten von Dieburg entdeckten. Daneben ein teilweise geschmolzener Kunststoffkanister, gefüllt mit einer brennbaren Substanz, der nach ersten Erkenntnissen, als Ursache für den Schaden, in Höhe von mindestens 500 Euro, in Frage kommen könnte. Wer, wann, warum und in welcher Absicht den Kanister dort zurückgelassen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell