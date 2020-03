Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Nötigung im Straßenverkehr und Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Am Montag 23.03.2020, gegen 07:30h, kam es auf der Überleitung der A60 aus Mainz kommend zur A67 in Richtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger aus dem Kreis Mainz wechselte mit seinem schwarzen Mercedes E 220 den Fahrstreifen nach links um einen LKW zu überholen, als sich von hinten ein grauer Mercedes E200 näherte und extrem dicht auffuhr. Hierüber erschrak sich der Mainzer derart, dass er zunächst fast in den rechts neben ihm fahrenden LKW fuhr, dann nach links auswich und eine Warnbake touchierte. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Der dicht auffahrende PKW setzte seine Fahrt fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefon-Nr. 06151/8756-0 zu melden.

