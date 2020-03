Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Licht und Schatten bei Verkehrskontrollen

131 von rund 550 Verkehrsteilnehmern zu schnell unterwegs

Brombachtal (ots)

Bei schönem Wetter und frühlingshaften Temperaturen haben Polizeikräfte im Laufe des Samstags (28.03.) Geschwindigkeitskontrollen im Brombachtal durchgeführt.

Aufgrund vorangegangener, schwerer Unfälle gilt auf dem Streckenabschnitt der Kreisstraße 211 eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Während des Einsatzes am Samstag wurden mehr als 550 Fahrzeuge gemessen, davon über 250 motorisierte Zweiräder. Insgesamt registrierten die Polizeikräfte 131 Geschwindigkeitsüberschreitungen. 39 Biker sowie 45 Autofahrer waren bis 20 km/h zu schnell unterwegs und müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg kommen auf 34 Motorrad- und 13 Autofahrer zu, die um mehr als 21 km/h die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Neben diesen Folgen kommt auf 12 der 34 Biker zusätzlich noch ein Fahrverbot zu, da sie mehr als 111 km/h auf dem Tacho hatten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit gemessenen 137 km/h. Er muss mit einem Bußgeld von 480 EUR, einem dreimonatigen Fahrverbot & zwei Punkten rechnen.

Neben den Geschwindigkeitskontrollen wurden bei dem Einsatz auch technische Überprüfungen an 11 Fahrzeugen durchgeführt. Für eine 23-jährige Motorradfahrerin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis hatte dies gravierende Folgen. Ihre Maschine war aufgrund der Lautstärke in den Fokus der Beamten geraten. Offensichtlich war an ihrem Kraftrad eine veränderte Auspuffanlage montiert worden. Das Motorrad wurde sichergestellt und wird jetzt durch einen Sachverständigen untersucht.

