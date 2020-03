Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Mit Cannabis in der Tasche erwischt

Bürstadt (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 22 Jahren wurden am Samstagabend (28.3.) mit über fünf Gramm Cannabis in den Taschen erwischt. Die Kontrolle wurde um 19.45 Uhr in der Klarastraße von einer Polizeistreife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim durchgeführt. Aus der Weste des einen Kontrollierten führten die Beamten über zwei Gramm zutage. Die übrige Menge tauchte in der Tasche des anderen auf. Gegen beide Personen wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

