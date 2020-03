Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Grauer Opel Astra aufgebrochen

Navi aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf einen in der Kirnbergerstraße geparkten grauen Opel Astra hatten es Kriminelle am Samstag (28.3.), in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr, abgesehen. Über das Beifahrerfenster waren die Täter ins Innere des Wagens gelangt und hatten sich dort ein mobiles Navigationssystem sowie diverse Ladekabel geschnappt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

