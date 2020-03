Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Holzwagon von Zirkus aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Ein in einem Innenhof abgestellter Zirkuswagon geriet in der Nacht zum Sonntag (28.-29.3.) ins Visier von Kriminellen. Unbemerkt hatten sich die Täter Zugang zu dem Anwesen in der Grenzallee verschafft und dort den abgestellten Holzwagon aufgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute und dürften über den rückwärtigen Bereich, in Richtung der Heidelberger Straße und einem angrenzenden, kleinen Waldabschnitt, geflohen sein. Die Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell