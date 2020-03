Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Schaafheim: Geldbörse aus Auto gestohlen

Täter bei Flucht beobachtet

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Die kurze Abwesenheit von Besitzern eines grauen Golfs haben bislang noch unbekannte Täter am Samstagnachmittag (28.3.) ausgenutzt und aus dem Innenraum eine Geldbörse entwendet. Im Bereich eines Feldweges, entlang der Landstraße 3116, zwischen Babenhausen und Schaafheim, hatten die Eigentümer ihr Auto abgestellt und in der Nähe einen Spaziergang gemacht. Als sie kurz vor 14 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrten, konnten sie aus der Entfernung zwei Männer beobachten, die sich in ihrem Wagen zu schaffen machten und, überrascht von der Rückkehr der Wagenbesitzer, sofort die Flucht in einem SUV antraten. Eine Beschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor. Die Farbe des Fluchtautos wurde als oliv-braun wahrgenommen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Tätern, unter der Rufnummer 06071/96560, entgegen.

