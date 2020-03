Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Gullydeckel entwendet

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Pfungstadt (ots)

Im Einmündungsbereich der Grenzallee ist am vergangenen Wochenende ein Gullydeckel von bislang noch unbekannten Tätern entwendet worden. Am Sonntagmorgen (29.3.) ist der Diebstahl von Zeugen bemerkt und die Polizei verständigt worden. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Alles Sachdienliche wird von den Beamten von der Polizeistation in Pfungstadt, unter der Rufnummer 06157/95090, entgegengenommen.

