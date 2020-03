Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand im Klinikum geht glimpflich aus

Darmstadt (ots)

Im Klinikum Darmstadt kam es am Freitag (27.03.2020) gegen 13:45 Uhr zu einem Brand im Bereich der Baustelle an Gebäude 1. Der Brand entwickelte sich an der Außenfassade im zweiten Obergeschoß. Es entstand kein Schaden im Innenbereich der Gebäude, da die Berufsfeuerwehr mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr das Feuer schnell löschen konnte. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut einer ersten Schätzung auf ca. 10.000 Euro. Die Klinik musste nicht evakuiert werden und konnte den Betrieb fast unbeeinträchtigt aufrechterhalten. Wie es zu dem Brandes kam, müssen die weiteren Ermittlungen durch die Brandursachenexperten des Kommissariats 10 zeigen.

