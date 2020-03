Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Verkehrsunfall auf der B 38 mit zwei verletzten Personen

Mörlenbach, B 38 (ots)

Am Samstag (28.03.) ereignete sich um kurz vor 07:00 Uhr auf der B 38 ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Mörlenbacherin befuhr mit ihrem PKW die B 38 aus Weinheim kommend in Richtung Mörlenbach und geriet offensichtlich nach der Einmündung nach Bettenbach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Kleintransporter. Sie wurde dabei schwer-, der 51-jährige Wald-Michelbacher im Kleintransporter leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden von insgesamt ca. 40.000EUR. Neben dem Rettungsdienst war ein Notarzt sowie die Feuerwehr aus Mörlenbach im Einsatz. Da durch den Zusammenstoß Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle gereinigt werden. Die B 38 war im Bereich der Unfallstelle für eine Dauer von ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. gefertigt: PHK Ihrig, Polizeistation Heppenheim eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell