Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mossautal

Hiltersklingen: Kurioser Alleinunfall geht glimpflich aus

Mossautal/Hiltersklingen (ots)

Eine 43-jährige Erbacherin befuhr am Samstag (28.03.) gegen 8 Uhr die Erbacher Straße. Sie stellte ihr Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz ab, vergaß jedoch die Handbremse anzuziehen. Beim Aussteigen bemerkte die 43-Jährige, dass das Auto wegrollt. Der Wagen touchierte ein geparktes Fahrzeug und stürzte anschließend etwa 4 Meter in die Tiefe. Das Auto landete in einer Hofeinfahrt, in welcher ein Anhänger und ein weiteres Fahrzeug parkten, auch diese wurden beschädigt. Beim Versuch den herabrollenden Wagen zu stoppen, verletzte sich die Fahrerin. Sie wurde zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird ersten Erkenntnissen nach auf 5.000 Euro geschätzt.

