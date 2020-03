Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Brand eines Wohnhauses

Seeheim-Jugenheim (ots)

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Freitagabend (27.03.) in der Straße Am Landbach. Kurz nach 18.00 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand eines dortigen Einfamilienhauses, welches in der Folge, trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr, fast völlig ausbrannte. Die zwei Hausbewohner, 55 und 6 Jahre alt, waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause, sodass sie unverletzt blieben und bei Freunden unterkommen können. Der Sachschaden am Haus wird durch die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit noch keinerlei Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

