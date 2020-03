Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: 3000 Meter Starkstromkabel aus Baucontainer entwendet

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Bickenbach (ots)

Aus einem Baucontainer in der Pfungstädter Straße, nahe eines Bahnüberganges, haben bislang noch unbekannte Täter, 3000 Meter Starkstromkabel entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Dienstag (24.3.), 14 Uhr, zurück. Am Donnerstagnachmittag (26.3.) wurden die Spuren der Kriminellen bemerkt und die Polizei verständigt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

