Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Gartenhaus gesucht

Darmstadt (ots)

Auf der Suche nach Beute sind Kriminelle, zwischen Dienstag (24.3.), 14 Uhr und Donnerstag (26.3.), in einem Gartenhaus in der Friedberg Straße, fündig geworden. Gewaltsam hatten sich die Täter Zugang zu der Hütte verschafft und daraus unter anderem Geld und Werkzeug entwendet. Der Schaden dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 900 Euro belaufen. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell