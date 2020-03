Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein doppeltgesichertes, blaues, hochwertiges E-Bike , vom Hersteller Müller und Riese, haben bislang noch unbekannte Täter, in der Nacht zum Donnerstag (25.-26.3.), in der Pommernstraße entwendet. Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses war das Fahrrad, versehen mit zwei Gliederschlössern, abgestellt worden. Der Polizeiposten in Eberstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell