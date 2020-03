Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Wechselgeldkassette aus frei zugänglichem Asia Imbiss im Supermarkt gestohlen

Pfungstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montag (23.3.) und Mittwoch (25.3.) haben Diebe ihr Unwesen in einem Supermarkt in der Eberstädter Straße getrieben und dort aus dem Raum eines frei zgänglichen asiatischen Imbiss, die Wechselgeldkassette gestohlen. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem kriminellen Treiben boebachtete werden ? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Pfungstadt entgegen (Rufnummer 06157/95090).

