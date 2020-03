Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zahlreiche Autos zerkratzt

Mehrere Tausend Euro Schaden

Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am Marktplatz und in der Adolf-Göbel-Straße in Groß-Gerau zahlreiche Autos beschädigt und dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag (26.03.) zerkratzten die Kriminellen mit einem spitzen Gegenstand insgesamt 13 Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller. In einigen Fällen waren es willkürliche Kratzer, bei anderen Taten kratzten die Vandalen unter anderem Beleidigungen sowie ein Hakenkreuz in den Lack der Autos. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht abschließend fest, dürfte aber bei über 10.000 Euro liegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 mit der Polizei in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

