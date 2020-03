Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Taschendiebe in Straßenbahn

Handtasche aufgeschnitten und Geldbörse entwendet

Darmstadt (ots)

Eine 53 Jahre alte Frau aus Frankfurt ist am Mittwochnachmittag (25.3.) in der Straßenbahn in Richtung Luisenplatz von einem noch unbekannten Dieb bestohlen worden. Unbemerkt gelang es dem dreisten Täter, zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr, die Handtasch der Dame aufzuschneiden und sich daraus die Geldbörse zu schnappen. Beim Aussteigen bemerkte die Frankfurterin das Fehlen ihres Geldbeutels sowie den Schaden an ihrer Handtasche. Möglicherweise konnte der Kriminelle beobachtet werden? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizereviers ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

