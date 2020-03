Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim - Suche nach vermisstem Senior erfolgreich

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Mittwoch (25.03.2020) wurde seit ca. 16:30 Uhr in Seeheim-Jugenheim, in einem Seniorenheim im Stettbacher Tal ein Bewohner vermisst. Der 81-jährige hatte sich unbemerkt von der Einrichtung entfernt. Da er zeitweise orientierungslos ist, wurden durch das Polizeipräsidium Südhessen umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben einer Rettungshundestaffel mit Personenspürhunden war am Abend auch der Polizeihubschrauber zur Absuche aus der Luft über der Ortschaft und im Feld-/Waldbereich bis Balkhausen, Stettbach und Ober-Beerbach im Einsatz. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte der Senior um kurz nach 22:00 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Ober-Beerbach und Stettbach durch eine Streife der Polizeistation Pfungstadt wohlbehalten angetroffen und zu seiner Unterkunft zurückgebracht werden. gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

