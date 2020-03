Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Handtaschen und Schmuck erbeutet

Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Pfungstadt (ots)

Die ermittelnde Kripo in Darmstadt sucht nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, in der Ludwig-Clemenz-Straße, Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten konnten. Am Dienstag (24.3.), zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr, hatten die Täter, die Abwesenheit von Bewohnern einer Erdgeschosswohnung ausgenutzt und sich gewaltsam über eine rückwärtige Terrassentür, Zugang zu den Räumen verschafft. Auf der Suche nach Beute wurden sie fündig und traten mit zwei Handtaschen sowi Schmuck die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

