Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots)

Kelsterbach: Am Dienstag, den 24.03.2020, zwischen 18:15 Uhr und 18:25 Uhr, kam es am Graf-de-Chardonnet-Platz (Parkplatz vor DM) zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem Parkplatz abgestellter grauer Opel Corsa D wurde dabei von einem bislang Unbekannten Wagenlenker an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 2000 EUR. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Mörfelder Straße 33

65451 Kelsterbach





Telefon: 06107-7198 0

