Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster mit Stein eingeworfen und in Schule eingestiegen

Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Montagnachmittag (23.3) und Dienstagmorgen (24.3.) haben bislang noch unbekannte Täter zwei Fenster eines Schulgebäudes in der Bartningstraße mit Steinen eingeworfen. Über eines der Fenster im Erdgeschoss, waren die Kriminellen dann in die Räume gelangt, blieben bei ihrer Suche nach Wertgegenständen offenbar jedoch erfolglos. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1200 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690 , in Verbindung zu setzen.

