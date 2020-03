Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Durstige Einbrecher

Kriminelle entwenden Bier

Stockstadt (ots)

Das Schwimmbad, die Sport- und die Altrheinhalle in der Insel-Kühkopf-Straße gerieten im Zeitraum zwischen Sonntagabend (22.03.) und Montagmorgen (23.03.) in das Visier von Kriminellen.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, versuchten die Unbekannten gewaltsam in das Schwimmbad und in die Sporthalle einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Daraufhin machten sie sich an den Türen der Altrheinhalle zu schaffen. Dort durchwühlten die ungebetenen Gäste die Räumlichkeiten und brachen weitere Türen auf. Die Unbekannten waren offenbar durstig und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand fünf Kästen Bier. Wie sie mit der Beute fliehen konnten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Flüchtigen hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/93430 zu melden.

