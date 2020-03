Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Alkoholisiert und berauscht am Steuer?

Zivilfahnder nehmen 35-Jährigen fest

Lorsch (ots)

Zivilfahnder haben am späten Montagabend (23.03.) einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Lorscher war den Beamten gegen 21 Uhr auf seinem Roller in der Nibelungenstraße aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie deutlichen Alkoholgeruch beim Gestoppten fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Zudem räumte der 35-Jährige ein, Rauschgift konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, dass er auch berauscht am Steuer saß. Der Test reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Zur Blutentnahme musste er die Zivilfahnder mit auf die Wache begleiten, wo Strafanzeige erstattet wurde.

