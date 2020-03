Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in Erdgeschosswohnung

Mehrfamiienhaus erheblich beschädigt

Darmstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (24.3.) gegen 5 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße. Aus noch nicht bekannten Gründen war das Feuer in einer Erdgeschosswohnung des Mehrparteienhauses ausgebrochen. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen zügig gelöscht werden. Ein 56 Jahre alter Bewohner der Erdgeschosswohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wohnhaus entstand nach derzeitigem Sachstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

