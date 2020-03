Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kupferdrähte aus Firmengebäude gestohlen

Dieburg (ots)

Zwischen Freitag (20.3.) und Montagmorgen (23.3.) haben Diebe ihr Unwesen in der Benzstraße getrieben und aus einer Lagerhalle diverse Kupferelemente gestohlen. Gewaltsam hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Gelände verschafft, dort ein Garagentor aufgehebelt und ihre Beute abtransportiert. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg erbeten (Rufnummer 06071/96560).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell